Sport Dreßen famoser Dritter bei Super-G in Gröden

Thomas Dreßen hat in seinem Comeback-Winter erneut für Furore gesorgt und ist in Gröden Dritter des Super-G geworden. Drei Wochen nach seinem Sieg in Lake Louise verblüffte er sich selbst. Der größte Rivale der Skifahrer in Südtirol war der Nebel.