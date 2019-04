„Er war gerade erst Papa geworden“: Tschechischer Nationalspieler Sural nach Horror-Crash tot – Busfahrer nicht fahrtüchtig

Der tschechische Fußball-Nationalspieler Josef Sural ist bei einem Busunfall in der Türkei tödlich verunglückt. Der türkische Erstligist Alanyaspor teilte auf Twitter mit, dass Sural seinen schweren Verletzungen erlag. Der Spieler war mit einigen anderen Akteuren seinesTeams gerade auf dem Rückweg von der Partie Kayserispor gegen Alanyaspor (1:1).

Er sei nach einer Operation im Krankenhaus gestorben, meldet die Nachrichtenagentur Anadolu. Dies bestätgigte der Klub Alanyaspor auf seiner Twitter-Seite. Sural wurde 28 Jahre alt. Mehrere Spieler waren laut Anadolu mit einem Minibus auf dem Rückweg von einem Auswärtsspiel, als der Bus sich fünf Kilometer vor der Stadt Alanya überschlagen hat. Sechs weitere Spieler seien verletzt worden, diese befinden sich jedoch laut Klubboss Hasan Cavusoglu nicht im kritischen Zustand. Das übrige Team flog über Istanbul nach Alanya zurück. Das Betreuerteam hatte der Mannschaft zwei Tage frei gegeben.

Sural wurde zum zweiten Mal Vater

Mannschaftskollege Ceyhun Gülselam sagte via „Bild„: „Eine fürchterliche Nachricht, wir sind alle total geschockt. Es ist so unfassbar traurig. Josef war erst vor zwei Monaten zum zweiten Mal Papa geworden. Die Familie war gerade nach Alanya gezogen.“ Da Gülselm einige Termine hatte, flog er mit der Mannschaft per Flugzeug nach Istanbul. „Wer weiß, ohne die Termine hätte ich vielleicht auch in dem Bus gesessen. Furchtbar“, sagte der Teamkollege von Sural.

Busfahrer waren nicht fahrtüchtig

Der Grund für den Unfall ist besonders tragisch. Wie die „Bild“ mit Berufung auf mehrere türkische Medien berichtet, sollen die beiden Busfahrer nicht fahrtüchtig gewesen sein. Beide Fahrer des Minibusses sollen eingeschlafen sein. Die offizielle Unfallursache ist jedoch noch unklar.

Um 3 Uhr in der Nacht erreichte Gülselam die Nachricht über die Not-OP. Um 5 Uhr dann die vermeintliche Entwarnung. Die OP verlief gut, „aber der Puls unruhig. Ich war bis 6 Uhr wach, da war noch alles in Ordnung. Jetzt ist er tot. Als ich das erfuhr, war es, als wenn ich in ein tiefes Loch falle. Ich fliege heute zurück, hatte erst Panik, ins Taxi zu steigen“, sagte Gülselam rückblickend. Der Tscheche soll beim unfall aus dem Kleinbuss geschleudert worden sein und habe sich tötliche Schädelverletzungen zugezogen.

Josef Sural war tschechischer Nationalspieler und brachte es auf 20 Einsätze für sein Heimatland. Im letzten Winter wechselte der arrivierte Sparta Prag Akteur in die Türkei und bestritt seitdem neun Partien in der türkischen SüperLig für Alanyaspor. Der tschechische Teamtrainer Jaroslav Silhavy sagte über Sural: „Er war ein bescheidener und ehrlicher Kerl.“

Erinnerung an Sala-Tragödie

Es ist dies eine weitere Todesnachricht im Fußballsport, nachdem der argentinische Fußballer Emiliano Sala am 21. Januar 2019 beim Flug von Nantes nach Cardiff 15 Minuten nach dem Start abstürzte und verstarb. Der Unfall löste international Bestürzung aus, da der Leichnam erst Wochen später gefunden und identifiziert wurde. (dpa/cs)