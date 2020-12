Erster Saisonsieg für Kombinierer: Geiger triumphiert

Ramsau am Dachstein (dpa) - Vinzenz Geiger hat den deutschen Nordischen Kombinierern den ersten Saisonsieg beschert.Nach einem starken Sprung und einer taktischen Meisterleistung in der Loipe ließ der Oberstdorfer in Ramsau am Dachstein sogar…

Nach einem starken Sprung und einer taktischen Meisterleistung in der Loipe ließ der Oberstdorfer in Ramsau am Dachstein sogar Dominator Jarl Magnus Riiber aus Norwegen hinter sich. Der 23 Jahre alte Geiger schloss mit einer Gruppe zu Sprungsieger Riiber auf und gewann dann den Zielsprint vor dem Gesamtweltcup-Sieger, der diesmal nur Rang zwei belegte. Dritter wurde der Österreicher Lukas Greiderer vor seinem Landsmann Johannes Lamparter. Rang fünf ging an den deutschen Team-Olympiasieger Fabian Rießle.

„Bei Vinzenz wissen wir, dass er einen starken Schlussspurt hat“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch in der ARD. Nach drei norwegischen Siegen zum Auftakt in Ruka in Finnland war nun erstmals ein Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) siegreich. Hinter Geiger und Rießle komplettierten Terence Weber (8.), Eric Frenzel (10.) und Johannes Rydzek (12.) ein starkes Mannschaftsergebnis vor traumhafter Wintersport-Kulisse. Vor allem auf der Schanze, wo die Deutschen in den vergangenen Jahren häufig Probleme hatten, waren zuletzt klare Fortschritte erkennbar. (dpa)