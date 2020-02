Erstes Karriere-Podest: Alexander Schmid Dritter in Chamonix

Alexander Schmid ist beim Parallel-Riesenslalom von Chamonix Dritter geworden und hat den ersten Podesterfolg seiner Weltcup-Karriere gefeiert.

Der 25 Jahre alte Skirennfahrer aus dem Allgäu setzte sich in den französischen Alpen im Rennen um Platz drei gegen den Amerikaner Tommy Ford durch. Zuvor war ein sechster Platz Schmids bestes Ergebnis im Weltcup gewesen. Der Sieg bei dem K.o.-Wettkampf ging an den Schweizer Loic Meillard, der im Finale gegen seinen Teamkollegen Thomas Tumler gewann. Stefan Luitz war zuvor schon in der ersten Runde ausgeschieden, Linus Straßer danach im Achtelfinale. (dpa)