Europa League: Eintracht gegen Arsenal – Gladbach gegen Rom

Eintracht Frankfurt steht in der Europa League vor reizvollen Aufgaben. Der Vorjahreshalbfinalist trifft in der Gruppe F auf den englischen Topclub FC Arsenal mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil, Standard Lüttich aus Belgien und Vitoria Setubal aus Portugal.

Das ergab die Auslosung in Monaco. Der hessische Fußball-Bundesligist hatte sich am Donnerstagabend dank eines 3:0-Sieges im Playoff-Rückspiel gegen Racing Straßburg als drittes deutsches Team neben Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg für die Gruppenphase qualifiziert.

Borussia Mönchengladbach spielt in der Gruppe J der Europa League hingegen gegen AS Rom, İstanbul Başakşehir und den Wolfsberger AC aus Österreich.

Der VfL Wolfsburg bekommt es in der Gruppenphase mit machbaren Gegner zu tun. Das Team von Trainer Oliver Glasner spielt in Gruppe I gegen KAA Gent aus Belgien, die Franzosen von AS Saint-Étienne und PFK Olexandrija aus der Ukraine, wie die Auslosung am Freitag in Monaco ergab. (dpa)