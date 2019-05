FC Bayern ohne Keeper Neuer gegen Frankfurt

Der FC Bayern muss sein Bundesliga-Finale ohne Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer bestreiten.

„Manuel hat gute Fortschritte gemacht. Die Wade hält. Er ist auf dem Weg der Besserung, aber wird am Wochenende nicht spielen“, sagte Trainer Niko Kovac in München. Damit fällt Neuer nach seinem Muskelfaseriss in der Wade das sechste Pflichtspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters nacheinander aus. Kovac hofft, dass der Torhüter im Pokalfinale in einer Woche in Berlin gegen RB Leipzig wieder mitwirken kann.

Der Kolumbianer James Rodríguez muss nach seinen muskulären Problemen am Samstag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt auch zuschauen. Die in dieser Woche im Training dosiert belasteten Joshua Kimmich, Thiago und Javi Martínez sollen am Wochenende einsatzbereit sein. Dann wollen die Münchner die siebte Meisterschaft am Stück klarmachen.

„Wir werden 90 Minuten auf Sieg spielen. Das werden wir klipp und klar vorgeben“, sagte Kovac. Ein Remis dürfte angesichts des deutlich besseren Torverhältnisses auf die zwei Punkte zurückliegende Mannschaft von Borussia Dortmund im Normalfall auch zum Titel reichen.

Kovac erklärte, dass er vor dem spannendsten Liga-Finale seit einem Jahrzehnt keine negative Anspannung verspüre. „Wenn man um die Existenz kämpft und vieles zu verlieren hat, das ist wirklich Anspannung, der Druck ist unglaublich. Wer das erlebt hat, weiß, wie unmenschlich das ist“, sagte der kroatische Coach. „Das jetzt ist ein schönes Gefühl. Klar müssen wir auch Meister werden, aber das ist eine ganz andere Voraussetzung.“ (dpa)