Flick will Meistertitel schon in Mainz feiern

Trainer Hansi Flick will mit dem FC Bayern München schon am Samstag in Mainz den nächsten Meistertitel perfekt machen. „Es ist wichtig, dass wir die Meisterschaft einfahren. Das wollen wir so schnell wie möglich machen“, sagte Flick.

Bei zehn Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig würde ein Sieg am Samstag (15.30 Uhr) beim noch abstiegsgefährdeten FSV Mainz 05 auch rechnerisch die Entscheidung im Titelkampf bringen. „Es wäre eine verdiente Meisterschaft“, sagte Flick schon mal vorab.

In der anschließenden zweiwöchigen Spielpause sieht er dann auch Zeit, um mit der Bayern-Führung über die von ihm gewünschte vorzeitige Vertragsauflösung zum Saisonende zu reden.

Vor einem Comeback in Mainz steht Torjäger Robert Lewandowski. Nach seiner Knieverletzung Ende März wird der 32 Jahre alte Pole wieder zum Kader gehören, wie Flick sagte. Lewandowski kann an den letzten vier Spieltagen noch den 40-Tore-Rekord von Gerd Müller einstellen oder sogar überbieten. „Das große Ziel hat er. Wir werden versuchen, ihn zu unterstützen“, erklärte Flick. Lewandowski steht aktuell bei 35 Saisontreffern. Auch Nationalspieler Serge Gnabry könnte in Mainz nach seiner Corona-Infektion wieder zum Münchner Kader gehören. (dpa)

