Für seine herausragenden Leistungen

Florian Wirtz bekommt Trophäe als Fußballer des Jahres

Für seine herausragenden Leistungen in Leverkusen wird der ehemalige Bayer-Profi Wirtz vor dem Länderspiel gegen Luxemburg ausgezeichnet. Die Trophäe kann Ansporn für die Zeit in Liverpool sein.

top-article-image

Florian Wirtz jubelt über sein Tor gegen Nordirland (Archivbild).

Foto: Federico Gambarini/dpa

Redaktion
Florian Wirtz hat vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg die Auszeichnung als Fußballer des Jahres erhalten. Der 22-Jährige vom FC Liverpool hatte die Journalisten-Wahl im August noch für seine Leistungen in der Vorsaison als Spieler von Bayer Leverkusen erhalten.
Er setzte sich in der Abstimmung des „Kicker“ vor Michael Olise vom FC Bayern München und dem ehemaligen Stuttgarter Nick Woltemade durch.
Wirtz wechselte im Sommer für ein Gesamtvolumen von rund 150 Millionen Euro als bislang teuerster deutscher Fußballer zum englischen Meister in die Premier League. An der Anfield Road hatte der Offensivspieler einen schweren Saisonstart.

Fixgröße für Nagelsmann

In der Nationalmannschaft gehört Wirtz (34 Spiele/8 Tore) zu den Fix-Größen von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Weg zur WM 2026. Zuletzt hatte er beim 3:1 gegen Nordirland ein sehenswertes Freistoßtor geschossen.
Ursprünglich hatte Wirtz die Trophäe als bester Fußballer Deutschlands schon bei diesem Spiel im September in Köln erhalten sollen, die Zeremonie wurde aber kurzfristig nach Sinsheim verlegt. (dpa/red)

