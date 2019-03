Sport Frankfurts Lage vor Mailand-Rückspiel «ordentlich»

Begleitet von mindestens 13.500 Fans will Eintracht Frankfurt als letzter deutscher Vertreter seine Chancen in der Europa League wahren.Im Achtelfinale ist der Pokalsieger am 14. März (21.00 Uhr/RTL und DAZN) beim italienischen…