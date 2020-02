Sport Fury wieder Box-Weltmeister – K.o.-Sieg gegen Wilder

Tyson Fury ist zum zweiten Mal Box-Weltmeister im Schwergewicht.Der 31-jährige Brite bezwang in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas den amerikanischen Titelverteidiger Deontay Wilder in der siebten Runde durch technischen K.o. und sicherte…