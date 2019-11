1. Bundesliga: Aufsteiger Union siegt gegen Tabellenführer Gladbach

Am 12. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Aufsteiger Union Berlin dem Tabellenführer Borussia Gladbach ein 2:0 abgerungen. Berlins Anthony Ujah hatte in der 15. Minute vorgelegt, Sebastian Andersson in der 91. Minute erhöht. Union war perfekt eingestellt, zeigte sich extrem laufstark und kämpferisch, Gladbach dagegen war nach einem sehr dominanten Start im Verlauf zunehmend verunsichert.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Bayer Leverkusen – SC Freiburg 1:1, Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg 0:2, SV Werder Bremen – FC Schalke 04 1:2 und Fortuna Düsseldorf – Bayern München 0:4. Gladbach bleibt trotz der Schlappe auf Rang eins, die Verfolger rücken näher: Bayern auf zwei, Freiburg auf drei, Schalke auf vier. (dts)