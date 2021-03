1. Bundesliga: Augsburg verschärft Gladbacher Krise

Am 25. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg zuhause gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:1 gewonnen. Die Fohlen legten mit viel Offensivdrang los und hatten in der fünften Minute die erste Großchance, als Neuhaus halbrechts im Strafraum abschloss, aber genau Gikiewicz anschoss. Die Gäste waren klar besser und hätten in der 19. Minute führen müssen, Lazaro ließ sich im letzten Moment aber noch am Einschießen hindern.

In der 37. Minute foulte Framberger Thuram im Strafraum und Stindl trat zum Elfmeter an, schoss den aber links am Gehäuse vorbei. Zur Pause stand es torlos unentschieden, die Rose-Elf ließ beste Möglichkeiten ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel führte stattdessen völlig überraschend der FCA, als Caligiuri punktgenau auf den Kopf des eingewechselten Vargas flankte und dieser wuchtig vollendete. Die Antwort der Borussia folgte prompt: in der 54. Minute wehrte Giekiewicz einen Schuss von Thuram zu Lazaro ab und der Österreicher köpfte knapp daneben. Ein Schlenzer von Thuram aus 20 Metern wurde ebenfalls stark vom polnischen Keeper pariert. In der 68. Minute belohnte sich die Elf vom Niederrhein dann aber endlich, als Neuhaus am Strafraumrand präzise aus der Drehung ins rechte Eck einschoss. Mitten in der Gladbacher Drangphase schlug allerdings erneut das Team von Heiko Herrlich eiskalt zu: Drei Gladbacher Verteidiger konnten in der 76. Minute Hahn im Sechzehner nur unzureichend vom Ball trennen und den Abpraller wuchtete Richter ins Netz. Die Fohlen drängten weiter, in der 80. Minute prüfte der eingewechselte Herrmann nochmal den überragenden Heim-Torwart, der war aber auf dem Posten. So warf die Borussia am Ende nochmal alles nach vorne, den Treffer machten aber erneut die Gegner: In der 89. Minute traf Hahn zur Entscheidung zugunsten der bayerischen Schwaben per Heber nach starker Vorarbeit von Vargas. Mit dem Sieg baut Augsburg auf Platz 13 ein Zehn-Punkte-Polster zur Abstiegszone auf, Gladbach bleibt auf Rang zehn hängen. (dts)

