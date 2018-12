1. Bundesliga: Bayern gewinnen gegen Leipzig

Am 16. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München im eigenen Stadion gegen RB Leipzig mit 1:0 gewonnen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Franck Ribéry in der 83. Minute den Münchner Führungstreffer. Zunächst war der eingewechselte Renato Sanches noch aus acht Metern am stark parierenden Leipziger Torhüter Peter Gulácsi gescheitert.

Der Leipziger Innenverteidiger Dayot Upamecano hatte anschließend direkt vor die Füße von Ribéry geklärt, der auf Höhe des Elfmeterpunkts zwei Leipziger ins Leere grätschen ließ und das Leder dann mit dem rechten Innenrist ins linke Eck schoss. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Werder Bremen – 1899 Hoffenheim 1:1, SC Freiburg – Hannover 96 1:1, 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt 2:2. (dts)