1. Bundesliga: Bayern gewinnen in Frankfurt

In der Samstagabendpartie des 17. Bundesliga-Spieltags haben die Bayern bei Eintracht Frankfurt mit 3:0 gewonnen. Franck Ribéry schoss die beiden ersten Treffer, in der 35. und 79. Minute. Rafinha legte in der 89. Minute nach.

Damit sind die Bayern wieder auf Tabellenrang zwei. (dts)