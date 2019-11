1. Bundesliga: Düsseldorf gewinnt Rhein-Derby gegen Köln

Im ersten Sonntagsspiel des zehnten Spieltags der Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf 2:0 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Köln bleibt damit in den Abstiegsrängen, während sich Düsseldorf etwas Luft nach unten verschafft. Im ersten Durchgang waren die Hausherren das etwas bessere Team.

Die Halbzeitführung durch ein Elfmetertor von Rouwen Hennings war demnach nicht unverdient. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Kölner kämpferisch, in der 61. Minute waren es aber die Düsseldorfer, die durch einen Treffer von Erik Thommy nachlegten. Im Anschluss warfen die Gäste alles nach vorne, konnten aber nicht mehr antworten. Für Düsseldorf geht es am Samstag bei Schalke weiter. Köln ist bereits am Freitag gegen Hoffenheim gefordert. (dts)