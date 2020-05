1. Bundesliga: Düsseldorf und Köln unentschieden

In der letzten Sonntagspartie des 27. Bundesliga-Spieltags ist das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf mit einem 2:2 unentschieden ausgegangen. Düsseldorf war lange in Führung und hatte die Partie eigentlich im Griff. Kenan Karaman legte gegen Ende der ersten Halbzeit vor (41.), Erik Thommy legte in der 61. Minute nach.

In den letzten Minuten verschenkte die Fortuna dann aber doch noch den Sieg, die Kölner Anthony Modeste (88.) und Jhon Cordoba (90.+1) sorgten für den Ausgleich. Düsseldorf bleibt auf Relegationsplatz 16, mit drei Punkten Abstand zu den Mainzern auf Platz 15. Köln ist auf Position zehn. (dts)