1. Bundesliga: FC Bayern unterstreicht Meisterschaft mit Kantersieg

Am 32. Spieltag in der Bundesliga hat der FC Bayern München die schon vor der Partie feststehende 31. Meisterschaft mit einem 6:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach unterstrichen. Den Bayern war der Titel bereits nicht mehr zu nehmen, nachdem Verfolger RB Leipzig am Nachmittag 2:3 in Dortmund verloren hatte. Für Gladbach war allenfalls noch ein Platz in der neuen Europa Conference League zu holen, doch daraus wird nun auch nichts mehr.

Die Bayern feierten ihre neunte Meisterschaft in Folge in der ersten Halbzeit mit einem Torrausch, Robert Lewandowski (2. und 34.), Thomas Müller (24.) und Kingsley Coman (44.) trafen. Im zweiten Durchgang ließ es der Rekordmeister dann auch etwas ruhiger angehen: es folgten nur noch Robert Lewandowski mit einem verwandelten Elfmeter (65.) und Leroy Sané (86.). (dts)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!