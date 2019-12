1. Bundesliga: Hertha unentschieden in Frankfurt

Zum Auftakt des 14. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC auswärts bei Eintracht Frankfurt 2:2 unentschieden gespielt. Damit kann Jürgen Klinsmann nach seinem letzte Woche etwas misslungenen Comeback nun immerhin den ersten Bundesliga-Punkt nach zehn Jahren „feiern“. Zwischenzeitlich sah es so aus, als ob mit viel Glück auch noch mehr für die Berliner drin gewesen wäre.

Während Frankfurt eine Chance nach der anderen hatte, aber immer wieder vermasselte, verwandelten die Herthaner ihre nahezu einzigen beiden Chancen: Herthas Dodi Lukebakio legte in der 30. Minute vor, Marko Grujic legte in der 63. Minute nach. Nur drei Minuten später kam aber der Anschlusstreffer durch Frankfurts Martin Hinteregger, in der 86. Minute der mehr als verdiente Ausgleich durch Sebastian Rode. Die Hertha kann sich mit dem Unentschieden nicht aus der Abstiegszone befreien und bleibt auf Platz 16. Frankfurt bleibt auf Rang zehn. (dts)