1. Bundesliga: Hoffenheim schlägt Nürnberg

Im ersten Sonntagsspiel des 25. Spieltags der Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen. Nürnberg bleibt damit Tabellenletzter, während sich Hoffenheim auf dem achten Platz weiterhin Hoffnungen auf eine Teilnahme am internationalen Wettbewerb machen kann. Die Gastgeber waren am Sonntag im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft.

Von Nürnberg kam offensiv gar nichts. Allerdings verteidigten die Gäste solide. Die Hoffenheimer hätten eigentlich zur Pause höher führen müssen. Den einzigen Treffer hatte zu diesem Zeitpunkt Andrej Kramaric in der 25. Minute per Elfmeter beigesteuert. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Hausherren einen Gang zurück. In der 61. Minute rächte sich die Passivität von Hoffenheim, als Hanno Behrens im Strafraum zum Schuss kam und TSG-Torwart Oliver Baumann überwinden konnte. Erst in der Schlussphase kamen die Gastgeber wieder besser ins Spiel. Die Nürnberger konnten defensiv lange mithalten, in der 78. Minute verließ sie aber das Glück: Kramaric traf nach einer Hereingabe per Hacke. Nürnberg konnte nicht erneut antworten. Für Hoffenheim geht es am kommenden Samstag in Stuttgart weiter. Nürnberg ist am Sonntag gegen Frankfurt gefordert. (dts)