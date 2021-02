1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Augsburg

Zum Auftakt des 21. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig gegen den FC Augsburg mit 2:1 gewonnen. Leipzig war zwar von Anfang an dominant, aber erst nach einem im zweiten Anlauf von Dani Olmo verwandelten Strafstoß war der Knoten geplatzt. Christopher Nkunku legte in der 43. direkt nach, Leipzig hatte weitere Großchancen.

Augsburgs Daniel Caligiuri konnte allerdings in der 77. Minute ebenfalls per Elfmeter anschließen, danach witterten die Gäste bei mittlerweile -13 Grad tatsächlich Morgenluft und hatten gar die Chance zum überraschenden Ausgleich. In der Tabelle bleibt Leipzig damit oberster Bayern-Verfolger, mit jetzt wieder vorerst vier Punkten Abstand. Augsburg bleibt auf Rang 13. (dts)

