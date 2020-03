1. Bundesliga: Leipzig und Leverkusen unentschieden

Im zweiten Sonntagsspiel des 24. Spieltags der Bundesliga haben sich RB Leipzig und Bayer Leverkusen mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Damit verlieren die Sachsen etwas den Anschluss an die Bayern an der Tabellenspitze – ihr Rückstand beträgt jetzt drei Punkte. Leverkusen rangiert mit fünf Punkten weniger als Leipzig auf dem Konto auf dem fünften Platz.

Beide Mannschaften führten die Partie im ersten Durchgang offensiv. Zunächst hatte dabei Leverkusen die leichten Vorteile. Die Werkself ging in der 30. Minute durch einen Treffer von Leon Bailey in Führung. Leipzig konnte aber bereits zwei Minuten später antworten, als Patrik Schick nach einem Freistoß per Kopf traf. Im zweiten Durchgang nahmen beide Teams das Tempo aus der Begegnung raus. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung. Für RB geht es am kommenden Samstag in Wolfsburg weiter. Leverkusen ist zeitgleich gegen Eintracht Frankfurt gefordert. (dts)