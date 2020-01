1. Bundesliga: Leverkusen gewinnt gegen Düsseldorf

Zum Abschluss des 19. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Leverkusen gegen Düsseldorf mit 3:0 gewonnen. Lange Zeit sah es nicht nach einem so deutlichen Sieg aus, denn die Chancenverwertung der Werkself war mangelhaft. Kai Havertz traf schließlich in der 40. Minute doch, Lars Bender legte in der 79. Minute nach und Lucas Alario verwandelte in der 89. Minute auch noch einen Elfmeter.

Düsseldorf präsentierte sich nicht wie das Tabellenschlusslicht, sondern zeigte eine geschlossene Leistung und war mehrfach dran am Anschlusstreffer. In der Tabelle ist Leverkusen damit auf Rang fünf, Düsseldorf ist Tabellenletzter. (dts)