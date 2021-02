1. Bundesliga: Leverkusen unentschieden gegen Mainz

Zum 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen gegen Mainz 05 mit einem 2:2 nur ein Unentschieden geholt. Zwar konnte Leverkusen durch Lucas Alario in der 14. Minute vorlegen, aber danach machte der Tabellenvorletzte richtig Probleme. Erst in der 85. Minute gelang der nächste Treffer durch Leverkusens Patrik Schick, und die Mainzer konnten vier Minuten später durch Robert Glatzel anschließen und in der Nachspielzeit durch Kevin Stöger sogar ausgleichen.

Leverkusen verpasst mit dem weggegebenen Sieg den Sprung auf Platz drei der Tabelle und muss sich eine Position dahinter einreihen. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Borussia Dortmund – 1899 Hoffenheim 2:2, SV Werder Bremen – SC Freiburg 0:0 und VfB Stuttgart – Hertha BSC 1:1. (dts)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!