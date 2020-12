1. Bundesliga: VfL Wolfsburg verpflichtet Mittelfeld-Talent Vranckx

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat zur neuen Saison 2021/2022 das belgische Talent Aster Vranckx verpflichtet. Der 18 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler kommt vom belgischen Erstligisten KV Mechelen, erhält bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis 2025 und wird ab Sommer 2021 mit der Rückennummer 26 auflaufen, teilte der Verein am Mittwoch mit. „Wir freuen uns sehr, dass uns Aster ab kommenden Sommer verstärkt und wir ihn langfristig an uns binden konnten. Er ist ein sehr talentierter Spieler, der mit 17 Jahren bereits Stammspieler in Mechelen wurde und im Mittelfeld variabel einsetzbar ist“, sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer zu der Verpflichtung.

„Er identifiziert sich total mit unserem Weg, den wir mit dem VfL gehen wollen und es wird Spaß machen, mit ihm zu arbeiten und ihn weiterzuentwickeln“, so Schäfer. (dts)