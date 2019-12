1. Bundesliga: Wolfsburg verliert gegen Bremen

Am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen mit 2:3 verloren. Das erste Tor der Partie fiel in der 13. Spielminute: Milot Rashica platzierte einen Elfmeter sicher unten rechts, der Wolfsburger Torhüter Koen Casteels hatte sich die flasche Ecke ausgesucht. Wout Weghorst erzielte in der 36. Minute den Ausgleichstreffer für die Gastgeber nach einer Vorlage von John Anthony Brooks.

Keine drei Minuten später traf Leonardo Bittencourt nach einer Flanke von Ludwig Augustinsson per Flugkopfball. In der 73. Minute schoss William den Ausgleichstreffer aus 18 Metern nach einer Vorlage von Jérôme Roussillon. Rashica traf aus 16 Metern bei einem Konter der Gäste in der 83. Minute, die Vorlage kam von Maximilian Eggestein. Nach dem Spiel ist Wolfsburg mit 20 Punkten auf Rang neun der Tabelle. Bremen steht nach der Partie mit 14 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz. (dts)