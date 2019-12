2. Bundesliga: Bielefeld unentschieden – HSV verliert

Zum Auftakt des 16. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Tabellenspitzenreiter Arminia Bielefeld mit einem 2:2 gegen den Karlsruher SC den Vorsprung in der Tabelle leicht vergrößert. Der zuvor in der Tabelle nur drei Punkte entfernte Hamburger SV verlor nämlich im eigenen Stadion mit 0:1 gegen den 1. FC Heidenheim. Dabei drohte Bielefeld in letzter Minute auch noch eine Schlappe.

Nachdem Karlsruhes Marvin Wanitzek in der 90. Minute einen Führungstreffer erzielt hatte, konnte Bielefeld wenige Sekunden später durch Jóan Edmundsson wieder ausgleichen. In Hamburg war das Spiel dagegen lange torlos, erst in der 82. Minute schoss Heidenheims Jonas Föhrenbach den Entscheidungstreffer. (dts)