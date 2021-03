2. Bundesliga: Bochum besiegt Düsseldorf und ist Tabellenführer

Der VfL Bochum hat dank eines abgezockten 3:0-Siegs gegen Düsseldorf die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Eine Woche nach der Niederlage im Spitzenduell mit dem HSV (0:2) zeigten sich die Bochumer am Montagabend brutal effizient. Der Gastgeber aus Düsseldorf, der mit einem Sieg noch einmal im Aufstiegskampf mitmischen wollte, erwischte einen starken Start.

Erst scheiterte Kownacki aus wenigen Metern per Kopf an VfL-Torhüter Riemann (7.), eine Minute später klatschte Petersons Volleyschuss an den Pfosten (8.). Besser machten es die Bochumer, die mit der ersten guten Gelegenheit gleich in Führung gingen. Eine Flanke von Holtmann musste Zoller nur noch über die Linie drücken (12.). Im Anschluss blieb die Fortuna aktiv und war nah am Ausgleich dran, beste Gelegenheiten wurden allerdings zu leichtfertig vergeben. Ganz im Gegensatz zu den Bochumern, die durch Holtmann in der 35. Minute das 2:0 nachlegten. Das Spiel in Düsseldorf blieb auch im zweiten Durchgang intensiv, beide Mannschaften spielten mit offenem Visier, das Schema blieb aber das gleiche: Fortuna hatte die Mehrzahl der Chancen, Bochum schoss die Tore. So auch Novothny, der einen Abpraller von Kastenmeier zum 3:0 verwertete (87.). Durch den Sieg hat Bochum nun zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Hamburg. Düsseldorf belegt mit sieben Punkten Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz Rang sechs. (dts)

