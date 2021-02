2. Bundesliga: Bochum erobert Tabellenspitze gegen Würzburg

Am 23. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum zuhause gegen die Würzburger Kickers mit 3:0 gewonnen. Die Reis-Elf übernahm von Beginn an das Kommando und schnürte die Gäste hinten ein. In der 21. Minute erzielte Zulj die folgerichtige Führung, als Holtmanns Pass in den Fünfmeterraum beim Österreicher ankam und dieser souverän vollstreckte.

Der Angreifer hätte in der 45. Minute nach Pass von Blum fast nachgelegt, zielte aber aus zwölf Metern knapp links neben den Pfosten. Zur Pause führte der Gastgeber aber dennoch verdient. Kurz nach Wiederanpfiff in der 47. Minute hätte der eingewechselte Kopacz fast den Ausgleich erzielt, Riemann fischte das Leder aber gerade noch aus dem linken Eck. Die Würzburger wurden besser, der VfL machte aber das Tor, als Blum in der 62. Minute steil geschickt wurde und von halblinks ins rechte Eck einschoss. In der 81. Minute brachte Holtmann die Entscheidung, als er von rechts in den Sechzehner ziehen durfte, erst noch aus kurzer Distanz an Bonmann scheiterte aber im Nachsetzen ins leere Tor einschieben konnte. Mit dem Sieg setzt sich Bochum vorerst an die Tabellenspitze, Würzburg bleibt dagegen Schlusslicht. In den Parallelspielen der 2. Bundesliga spielte Hannover 96 gegen Greuther Fürth 2:2 unentschieden, Kiel schlug Erzgebirge Aue mit 1:0. (dts)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!