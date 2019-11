2. Bundesliga: Bochum gewinnt gegen Nürnberg

Zum Abschluss des 12. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat VfL Bochum gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:1 gewonnen und damit den langersehnten ersten Heimsieg in dieser Saison erzielt. Danilo Soares (9.), Simon Lorenz (40.) und Manuel Wintzheimer (45. Minute) schossen den Gastgeber in der ersten Halbzeit solide in Führung, bevor Nürnberg im zweiten Durchgang nur noch den Anschluss durch Asger Sorensen (63. Minute) erzielen konnte. Bochum kann sich damit vom Abstiegs- auf den Relegationsplatz hieven, Nürnberg bleibt auf Rang elf.

(dts)