2. Bundesliga: Darmstadt und Stuttgart trennen sich unentschieden

Am 17. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben sich der SV Darmstadt 98 und der VfB Stuttgart mit einem 1:1 getrennt. Das erste Tor der Partie fiel in der 21. Spielminute: Tobias Kempe brachte die Gastgeber nach einer Vorlage von Marvin Mehlem in Führung. In der 45. Minute erzielte Borna Sosa im Nachschuss den Ausgleichstreffer für die Gäste.

Nach dem Spiel ist Darmstadt mit 20 Punkten auf Rang 12 der Tabelle. Stuttgart steht nach der Partie mit 30 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz. (dts)