2. Bundesliga: Düsseldorf siegt in letzter Sekunde

Im Nachholspiel der 2. Fußball-Bundesliga ist Fortuna Düsseldorf dank eines späten 3:2-Siegs gegen den Karlsruher SC ein wichtiger Erfolg im Aufstiegsrennen gelungen. Für die Fortunen, die mit einem Sieg mit dem strauchelnden HSV gleichziehen wollten, begann die Partie unglücklich. Eine flache Hereingabe von KSC-Rechtsaußen Thiele brachte Danso im eigenen Tor unter (9.).

Düsseldorf, das bis zu diesem Zeitpunkt das bessere Team war, ließ mit fortdauernder Spielzeit immer mehr die Konsequenz in den eigenen Angriffen vermissen. Nach 33 Minuten zeigte dann aber Schiedsrichter Patrick Arlt auf den Punkt. Vorausgegangen war ein Foul an Klaus. Kownacki ließ sich die Chance nicht nehmen und traf souverän zum Ausgleich (35.). In der zweiten Halbzeit flachte die Begegnung bis zur Schlussphase etwas ab. Dann traf der eingewechselte Borello zur Düsseldorfer Führung (73.). Aber der KSC schlug noch einmal per Elfmeter zurück. Wanitzek verlud Kastenmeier und traf zum Ausgleich (80.). Die Fortuna warf daraufhin noch einmal alles nach vorne und wurde doch noch belohnt. Der ebenfalls eingewechselte Appelkampf setzte den umjubelten Schlusspunkt zum 3:2 (90.+5). Düsseldorf ist nun punktgleich mit dem HSV Vierter, Karlsruhe bleibt auf Platz acht. (dts)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!