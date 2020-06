2. Bundesliga: Heidenheim schlägt Regensburg am Ende deutlich

Am 31. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim sein Heimspiel gegen Jahn Regensburg mit 4:1 gewonnen. Die Gastgeber legten direkt schwungvoll los und trafen bereits in der zweiten Spielminute nach einem Freistoß durch Robert Leipertz. Regensburg versteckte sich aber keinesfalls und kam in der fünften Minute durch Jann George zur großen Ausgleichschance, doch der Pfosten stand aus fünf Metern im Weg.

Auf der anderen Seite verpasste Tim Kleindienst in der 18. Minute die Riesenmöglichkeit zum zweiten Tor, als er aus drei Metern links vorbeinickte. Das Geschehen spielte sich danach zunehmend im Mittelfeld ab. Auch der Start in die zweite Halbzeit gestaltete sich weitestgehend zerfahren, dem Jahn fehlte die Durchschlagskraft nach vorne. Das Heimteam konterte hin und wieder gefällig, in der 60. Minute verpasste David Otto noch aus spitzem Winkel den Treffer. In Spielminute 65 machte es Kleindienst besser, als er nach einem Muster-Gegenstoß nach Thomallas Kopfball-Hereingabe einnickte. Plötzlich traf der Gast aber doch noch, als Aaron Seydel sich in der 75. Minute im Strafraum geschickt drehte und ins rechte Eck traf. Regensburg schöpfte jetzt nochmal Mut, warf alles nach vorne, fing sich aber in der 81. Minute bei einem Konter das dritte Gegentor durch Tim Kleindienst. In der 86. Minute legte der Aufstiegsaspirant noch das vierte Tor nach: der eingewechselte Stefan Schimmer drückte die Kugel nach Dorsch-Flanke über die Linie. Damit war die Partie endgültig entschieden. Mit dem Sieg rückt Heidenheim vorerst bis auf einen Punkt an Stuttgart auf Rang drei heran und wahrt damit seine Aufstiegsambitionen, während Regensburg auf Platz zwölf stehen bleibt. Die Ergebnisse der Parallelspiele von Liga 2: Nürnberg – Fürth 0:1, Kiel – Wiesbaden 1:2, Osnabrück – Bochum 0:2. (dts)