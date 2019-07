2. Bundesliga: Holstein Kiel und Sandhausen trennen sich 1:1

Am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben sich Holstein Kiel und der SV Sandhausen mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Bereits in der vierten Minute erzielte Kevin Behrens das Führungstor für Sandhausen. Nach einer hohen Verlagerung auf die linke Angriffsseite flankte Sandhausens Stürmer Mario Engels halboch nach innen.

Dort schoss Behrens den Ball aus gut neun Metern unbedrängt ins flache rechte Eck. Emmanuel Iyoha erzielte in der 52. Minute den Ausgleichstreffer für Holstein Kiel. Kiels Stürmer Janni-Luca Serra hatte von der linken Grundauslinie den Ball auf seinen Teamkollegen Johannes van den Bergh zurückgelegt, der von der seitlichen Strafraumlinie halbhoch nach innen flankte. Aus gut zehn Metern nahm Iyoha die Flanke mit dem linken Spann direkt ab und jagte das Leder ins flache linke Eck. In der Parallel-Begegnung gewann der 1. FC Heidenheim 1846 im Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück mit 3:1. Das Führungstor für Osnabrück erzielte Anas Ouahim in der 58. Minute, ehe Sebastian Griesbeck in der 74. Minute für Heidenheim ausgleichen konnte. Danach konnte Osnabrück das Spiel komplett drehen durch die späten Tore von Robert Leipertz in der 89. Minute und David Otto in der 90. Minute. (dts)