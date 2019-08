2. Bundesliga: St. Pauli bezwingt Kiel

Im Montagsspiel der 2. Liga hat der FC St. Pauli mit 2:1 gegen Holstein Kiel gewonnen. Vor der Partie sah Pauli-Trainer Jos Luhukay seine Mannschaft „auf einem richtig guten Weg“, obwohl es in der noch jungen Saison bisher zu keinem Sieg für sein Team gereicht hatte. Mit Kiel-Trainer Andre Schubert, der von 2011 bis 2012 bei St. Pauli an der Seitenlinie stand, gastierte ein altbekannter Trainer am Millerntor.

Vor 30.000 Zuschauern dominierte St. Pauli die erste Hälfte, konnte aber keine der zahlreichen Möglichkeiten verwerten. Kurz nach der Pause erlöste Debütant Lawrence den „Kiezklub“. Er musste eine Freistoßflanke von Möller Daehli nur noch einköpfen (49.). Gerade als Kiel sich scheinbar gefangen hatte, erhöhte Stürmer Conteh die Pauli-Führung (66.). Trotz des erneuten Rückschlages bewiesen die Kieler Moral und konnten in der 81. Minute durch Baku verdient verkürzen. Im Anschluss drängten die Kieler auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Pauli-Verteidiger Kenny Gelb-Rot wegen Ballwegschlagens. Trotz Unterzahl rettete St. Pauli den knappen Vorsprung über die Zeit. (dts)