2. Bundesliga: St. Pauli gewinnt gegen Sandhausen

Am 8. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen 2:0 gewonnen. Finn Becker brachte die Hamburger in der 8. Minute in Führung, Viktor Gyökeres legte kurz vor Ende der ersten Halbzeit nach. Im zweiten Durchgang gingen die Gastgeber zu sorglos mit den Chancen um, zahlreiche Möglichkeiten wurden unnötig vergeben.

Trotzdem setzt St. Pauli seine Serie von nunmehr fünf Spielen ohne Pleite fort und klettert in der Tabelle auf Rang sechs. Dabei wird ausgerechnet der Gegenspieler Sandhausen überholt, der sich mit Platz sieben begnügen muss. Die Ergebnisse der parallel am Sonntagmittag ausgetragenen Partien: Greuther Fürth – Holstein Kiel 0:3 und FC Erzgebirge Aue – SG Dynamo Dresden 4:1. (dts)