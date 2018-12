2. Bundesliga: St. Pauli schlägt Magdeburg

Am 18. Spieltag der 2. Bundesliga hat der FC St. Pauli 4:1 gegen den 1. FC Magdeburg gewonnen. Die Hamburger rücken damit vorerst auf den dritten Tabellenplatz vor, während Magdeburg Vorletzter bleibt. Im ersten Durchgang waren die Sachsen-Anhalter das bessere Team.

Dennoch ging St. Pauli in der 16. Minute durch einen Treffer von Bernd Nehrig in Führung. Die Magdeburger konnten in der 35. Minute durch Michel Niemeyer ausgleichen, was zu diesem Zeitpunkt auch verdient war. Nach dem Seitenwechsel verloren die Gäste allerdings die Kontrolle über die Partie. Marvin Knoll verwandelte in der 58. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung der Hamburger. Etwa fünf Minuten später legte Dimitrios Diamantakos nach. Die Gäste gaben sich im Anschluss nicht auf, blieben aber glücklos. In der dritten Minute der Nachspielzeit setzte Diamantakos mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Für St. Pauli geht es nach der Winterpause am 29. Januar beim SV Darmstadt 98 weiter. Magdeburg ist zeitgleich gegen Erzgebirge Aue gefordert. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Arminia Bielefeld – 1. FC Heidenheim 1:2, FC Ingolstadt 04 – SSV Jahn Regensburg 1:2. (dts)