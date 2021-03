ARD und ZDF zeigen 34 Spiele der Fußball-EM 2024 – RTL überträgt 17 Partien

Fußball-Em 2024 in Deutschland

Die Spiele bei der Fußballeuropameisterschaft 2024 in Deutschland werden bei ARD, ZDF beziehungsweise RTL zu sehen sein. Wie der Rechteinhaber Telekom am Dienstag (9. März) in Bonn mitteilte, können ARD und ZDF laut einer nun erzielten Vereinbarung 34 von 51 Spielen der EM 2024 live zeigen.

Die 17 weitere Spiele sicherte sich RTL. Alle 51 Spiele sind auf der Telekom-Plattform MagentaTV zu sehen.

Nach Angaben von ARD und ZDF übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender unter anderem alle deutschen Spiele, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals sowie das Finale der Heim-EM 2024. RTL zeigt nach eigenen Angaben 14 Spiele der Gruppenphase, zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale im Free-TV.

Die Deutsche Telekom hatte 2019 die Medienrechte für die EM 2024 in Deutschland erworben. Im Zuge einer langfristigen Vereinbarung mit ARD und ZDF sicherte sich das Unternehmen nun zudem die Übertragung aller Spiele der auf 2021 verschobenen Fußball-EM 2020 und der Weltmeisterschaft 2022. Dabei werden zehn Spiele der EM und 16 Spiele der WM ausschließlich im TV-Angebot der Telekom zu sehen sein. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!