Bayern München plant Beförderung von Salihamidzic zum Sportvorstand

Der FC Bayern München wird Salihamidzic zum Sportvorstand befördern. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung am Montagabend bekannt. Der Aufsichtsrat der FC Bayern München AG habe sich bei der heutigen Sitzung mit der Personalie Hasan Salihamidžić befasst, hieß es in der Erklärung.

Hasan Salihamidzic sei seit Sommer 2017 Sportdirektor des FC Bayern und habe in dieser Zeit hervorragende Arbeit geleistet. „Dies gilt nicht nur für den Profibereich, in dem er wesentlich für den sportlichen Erfolg der letzten Jahre mitverantwortlich ist, sondern auch für den Bereich der Jugend- und Nachwuchsförderung im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern“, hieß es weiter. Der Aufsichtsrat beabsichtige daher, die Zusammenarbeit mit Hasan Salihamidžić fortzusetzen und ihn zum 1. Juli 2020 in den Vorstand zu berufen. (dts)