Beckenbauer rät Götze zu Job im Fußball nach Karriereende

Der frühere Libero des FC Bayern München und Fußball-Weltmeister von 1974 und 1990, Franz Beckenbauer hat Mario Götze, Finaltorschütze der Weltmeisterschaft 2014 und Mittelfeldspieler bei Borussia Dortmund, dazu geraten, auch nach seiner Karriere einen Job im Fußball auszuüben. „Einem solch begnadeten Fußballer wie dir kann ich nur den Ratschlag geben: Bleib im Fußballgeschäft. Es gibt nichts Schöneres als Fußball“, sagte Beckenbauer der „Welt am Sonntag“.

In welcher Position, „ob als Manager, Spielerberater oder als TV-Experte“, das müsse Götze selbst herausfinden. „Womöglich als Trainer? Aber das ist hart, das ist wahrscheinlich der härteste Posten überhaupt“, so Beckenbauer weiter. Zehn Weltmeister hatten Fragen an Beckenbauer gestellt. Götze wollte von Beckenbauer wissen, welche Tipps er ihm für sein Leben nach der aktiven Fußball-Karriere geben würde. Auf eine Frage nach seinem Gesundheitszustand antwortete Beckenbauer: „Lass es mich so sagen: Es ist nicht gerade die Zeit, um Bäume auszureißen, aber es geht mir besser, ich bin ganz zufrieden.“ (dts)