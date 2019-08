Bobic dementiert bevorstehenden Rebic-Transfer

Der Sportvorstand von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, hat Meldungen widersprochen, nach denen Ante Rebic kurz vor einem Transfer nach Italien steht. „Aktuell gehe ich davon aus, dass er bleibt. Wir hoffen und wünschen es uns auch, dass Ante bleibt. Bislang ist kein einziger Klub auf uns zugekommen und hat ein schriftliches Angebot hinterlegt“, sagte Bobic der „Welt“ (Online-Ausgabe).

„Ante weiß, was er an der Eintracht hat. Er weiß den Klub und die Fans sehr zu schätzen. Wie sehr ihn die Fans mögen, hat man in Mannheim auch wieder gespürt.“ Frankfurt hatte Sonntag das DFB-Pokalspiel in der ersten Runde bei Waldhof Mannheim 5:3 gewonnen, Rebic die letzten drei Tore im Alleingang erzielt. Tags darauf meldete „Tuttosport“, dass neben Inter auch der AC Mailand Interesse an einem Kauf habe. Bei Inter wird er als Ersatzkandidat für Ivan Perisic gehandelt, der vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen soll. Bobic schließt jedoch nicht aus, dass es noch zu einem Verkauf kommen könnte: „Es ist noch Bewegung auf dem Markt – und nicht abzusehen, was noch passiert.“ (dts)