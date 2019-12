FC Bayern München – VfL Wolfsburg 2:0 (0:0)

90 Spielminute: Spielende

90 Spielminute: Gnabry raus, es kommt Dajaku.

90 Spielminute: Toooooooooor für die Bayern. Serge Gnabry legt nach und beschert den Bayern feine Weihnachten.

88 Spielminute: Mit dem Sieg würden die Bayern den Rückstand auf Leipzig auf vier Zähler reduzieren.

86 Spielminute: Toooooooooor für die Bayern. Der neue Mann Zirkzee trifft wieder kurz vor Schluss. Steile Vorlage über rechts von Müller. Zirkzee ist frei und schiebt überlegt zum 1:0 ein.

84 Spielminute: Coutinho muss bei den Bayern raus. Für ihn kommt Zirkzee.

82 Spielminute: Fast die Führung für VfL Wolfsburg! Arnold lässt die Topchance aus. Die Bayern straucheln gehörig und die Überraschung in München ist greifbar.

80 Spielminute: Kurz vor Schluss geht RB Leipzig gegen Augsburg in Führung. Der Rückstand der Bayern auf die spitze wächst.

78 Spielminute: Gelbe Karte für Thomas Müller. Dann wechselt Wolfsburg: Felix Klaus raus, Weghorst darf zum Schluss rein.

76 Spielminute: Da muss bei den Bayern mehr kommen. Ein Fernschuss von Kimmich geht klar am langen Eck vorbei.

74 Spielminute: Im Parallelspiel hat Leipzig gegen Augsburg ausgeglichen. Bayern hat auf die Spitze nun vier Punkte Rückstand.

73 Spielminute: Maximilian Arnold sieht Gelb. Wolfsburg rückt bei den Angriffen immer mehr auf.

70 Spielminute: Die Wolfsburger haben plötzlich mehr vom Spiel. Gibt es kurz vor der Winterpause noch eine Überraschung?

68 Spielminute: Wechsel bei Wolfsburg: Steffen geht und es kommt Paulo Otavio. Und der neue Mann sieht sofort Gelb.

66 Spielminute: Angriff über Arnold, er lässt auf Joao Victor weiterlaufen aber sofort wird der Brasilianer gedoppelt. Keine Chance auf ein Durchkommen.

64 Spielminute: Die Bayern sind zwar mit mehr Ballbesitz unterwegs, jedoch vorne fehlt einfach der letzte Biss. Das kann sich aber noch ändern kurz vor Schluss. Siehe Freiburg-Spiel.

62 Spielminute: Thomas Müller erneut. Nach seinem verpassten Kopfball lässt er einen Weitschuss los. Der geht dann doch deutlich vorbei.

60 Spielminute: Eine Stunde ist gespielt. Die Bayern erhöhen die Schlagzahl. Thomas Müller mit der Chance auf die Führung.

58 Spielminute: Ein etwas offener Schlagabtausch in München. Die Bayern greifen an. Wolfsburg verteidigt und zeigt aber ebenfalls gute Offensiv-Aktionen. Schlager geht, Gerhardt kommt.

56 Spielminute: Der gezielte Schuss von Coutinho wird von Casteels entschärft. Übrigens: Schalke hat im Paralellspiel den Ausgleich kassiert. Bayern derzeit wieder Dritter.

54 Spielminute: Ein Eckball der Wolfsburger bringt nichts ein. Schlagers Schuss geht klar vorbei. Danach prüft Coutinho Casteels.

52 Spielminute: Arnold und Joao Victor mit einem guten Zusammenspiel. Vorne kommt der Querpass nicht an. Beim Konter sind die Bayern schnell bei Lewandowski, der ist aber heute etwas abgemeldet.

50 Spielminute: Joao Victor verpasst einen feinen Querpass an der zweiten Stange knapp. Gelb für Kimmich nach einem taktischen Foul.

48 Spielminute: Bayern München muss in jedem Fall mehr zeigen. Gegen die gut gestaffelte Abwehr der Gäste gibt es kaum ein Durchkommen.

46 Spielminute: Es geht weiter. Bei den Bayern hat sich wohl Javi Martinez gröber verletzt.

46 Spielminute: Beginn Zweite Halbzeit.

Halbzeitfazit: Die Partie zwischen Bayern und Wolfsburg geht mit einem 0:0 in die Pause. Vor allem die Bayern waren in der Offensive aktiver, jedoch Wolfsburg spielt hinten sehr stark und lässt wenig zu.

45 Spielminute: Ende Erste Halbzeit.

44 Spielminute: Wechsel bei Bayern nach einer Verletzung. Javi Martinez muss raus, es kommt Jerome Boateng.

43 Spielminute: Die Wolfsburger sind jetzt mal wieder dran. Ein Heber auf den freien Arnold kommt knapp nicht an.

41 Spielminute: Schussversuch von Kimmich, klar vorbei. Lewandowski läuft sich danach auch fest. Derzeit etwas Sand im Getriebe der Bayern.

39 Spielminute: In den letzten Spielphasen passierte wenig in München. Geben sich beide Teams mit dem Remis vorerst zufrieden?

36 Spielminute: Knapp zehn Minuten in Hälfte 1 sind noch zu spielen. Bayern drückt, Wolfsburg gerät trotz guter Defensivleistung immer mehr unter Druck.

34 Spielminute: Casteels mit einer Parade an der kurzen Ecke. Serge Gnabry kickte den Ball aus vollem Lauf auf den Kasten. Tolle Parade.

31 Spielminute: Da der FC Schalke 04 in Führung gegangen ist, rutschen die Bayern derzeit in der LIVE-Tabelle auf den vierten Rang ab.

30 Spielminute: Eine halbe Stunde ist gespielt. Es steht immer noch 0:0 zwischen FC Bayern München und VfL Wolfsburg.

28 Spielminute: Toller Schuss von Thomas Müller. Der Stürmer zieht aud knapp 20m ab und verfehlt das Tor nur knapp.

26 Spielminute: Es wird wieder spannend in München. Die Bayern machen mehr Druck und wolfsburg kommt durch Konter gut nach vorne.

24 Spielminute: Zunächst verpasst Perisic einen Schuss. Dann wird Lewandowski knapp vor dem Wolfsburger Strafraum gelegt. Freistoß für die Bayern. Den Freistoß von Alaba fischt Casteels raus.

22 Spielminute: Wie so oft in dieser Spielzeit zeigen die Bayern in der Abwehr Schwächen. Nicht selten handelt man sich aufgrund von Defensivfehlern wie gerade bei Arnold Gegentore ein.

19 Spielminute: Die Topchance für Wolfsburg! Arnold taucht völlig alleine vor Manuel Neuer auf und verpasst die Riesenchance!

17 Spielminute: Eine erste Flanke von Arnold klärt Alaba. Es gibt Eckball. Die Hereingabe verpasst Joao Victor.

15 Spielminute: Eine Viertelstunde ist absolviert. Die Bayern sind das bessere Team, können aber keine großen Torchancen herausspielen. Wolfsburg zeigt eine solide Abwehrleistung.

13 Spielminute: Bayerns Perisic hat die erste Topchance am Fuß. Der Kroate bekommt eine Flanke von Müller serviert und nickt den Ball knapp am Tor vorbei.

10 Spielminute: Starke Abwehrleistung bisher bei Wolfsburg. Die Gäste lassen hier nichts zu und fangen die Angriffe sicher ab.

8 Spielminute: Im Paralellspiel liegt RB Leipzig mit 0:1 früh gegen die zuletzt aufstrebenden Augsburger hinten.

6 Spielminute: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Arnold bekam einen Schlag gegen den Oberkörper ab. Er spielt aber schon wieder weiter.

4 Spielminute: Ein schnelles Feuerwerk wird es heute nicht geben. Die Hausherren spielen nicht flott drauf los, vielmehr wartet man ab, baut die Aktionen sicher von hinten auf.

3 Spielminute: Die Bayern beginnen abwartend. Es passiert im Spiel nach vorne noch sehr wenig. Wolfsburg lässt den Gegner erst einmal kommen.

1 Spielminute: Der Ball läuft. In München ist die Partie voll im Gange.

15:30 Uhr: Spielbeginn

15:25 Uhr: In wenigen Minunten geht es los. Die Mannschaften machen sich schon bereit.

15:20 Uhr: Gespielt wird in der Münchner Allianz Arena. Schiedsrichter ist Christian Dingert.

15:15 Uhr: Bayern Trainer Hansi Flick weiß, dass sein Team den Herbstmeistertitel bereits heute verpasst hat. Jedoch will man für die Rückrunde eine gute Ausgangsposition schaffen.

15:10 Uhr: Bei Wolfsburg fehlen jedoch die beiden Offensivmänner Weghorst und Ginczek. Für das Team von Oliver Glasner sind das bittere Ausfälle.

15:05 Uhr: Die Fans erwartet heute in der münchner Arena ein spanendes Spiel. Die Bayern sind zuhause meist eine Bank. Gegen Wolfsburg wird es aber nicht einfach werden.

15:00 Uhr: Der Tabellenstand ist gänzlich unterschiedlich. Bayern liegt auf Platz 3, Wolfsburg ist nur Neunter.

14:55 Uhr: Den Gästen aus Niedersachsen traunt Bayern Trainer flick viel zu. Wenn eine Mannschaft die Bayern gefährden kann, dann durchaus die Wolfsburger.

14:50 Uhr: Die Bayern haben zuletzt mit 6:1 gegen Werder Bremen und mit 3:1 gegen Freiburg gewonnen. Wolfsburg erspielte ein 1:1 gegen Schalke und gewann gegen Mönchengladbach mit 2:1.

14:45 Uhr: Die letzte Bundesligarunde vor der Winterpause steht an. Und dabei können die Bayern mit dem Spitzenduo davon ziehen. Wenn man gegen Wolfsburg gewinnt, ist der dritte Platz über den Winter fix.

14:40 Uhr: Die Aufstellung der Wolfsburger:

Casteels, Roussillon, Mbabu, Brooks, Tisserand, Steffen, Klaus, Guilavogui, Schlager, Arnold, Joao Victor.

14:35 Uhr: Die Aufstellung der Bayern:

Neuer, Pavard, Alaba, Kimmich, Javi Martinez, Coutinho, Lewandowski, Perisic, Davies, Gnabry, Müller.

++++ Liveticker startet ++++

Der Rekordmeister konnte zuletzt bei SC Freiburg mit 3:1 gewinnen. Ein wichtiger Sieg, bei dem man laut Trainer Hans Dieter Flick „das Glück erzwungen hatte“. In der 90 Minute konnten die Münchner durch Debütant Zirkzee und Gnabry das Spiel doch noch für sich entscheiden.

„Es waren zwei komplett verschiedene Hälften. In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht. Wir hätten 2:0 oder 3:0 führen können. In der zweiten Halbzeit hat es Freiburg sehr gut gemacht. Das haben wir glücklich überstanden“, sagte Flick nach dem Arbeitserfolg in Freiburg.

Der aktuelle Gegner wird jedoch für die Bayern ebenfalls unangenehm sein. VfL Wolfsburg war lange Zeit ungeschlagen in der Bundesliga unterwegs und konnte zuletzt im eigenen Stadion ein 1:1 gegen Schalke herausholen. Die Elf von Trainer Oliver Glasner könnte personell angeschlagen in das bevorstehende Spiel gehen. Weghorst hat Fieber, Ginczek hat Halsschmerzen.

„Ein Einsatz wird sich voraussichtlich erst kurzfristig entscheiden“, sagte Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner. Die Wölfe liegen derzeit auf dem neunten Platz in der Bundesliga Tabelle. Ab 15:30 Uhr geht es bei Epoch Times los mit dem Liveticker. (cs)