Champions League Auslosungen: Dortmund gegen Paris St. Germain, Bayern gegen Chelesa

Borussia Dortmund muss im Achtelfinale der Champions League gegen das Team von Ex-Trainer Thomas Tuchel, Paris St. Germain, antreten. Das ergab die Auslosung der UEFA am Montagmittag in Nyon. Bayern München trifft auf den FC Chelsea, RB Leipzig auf Tottenham Hotspur.

Bayer Leverkusen war bereits in der Gruppenphase ausgeschieden, hatte sich aber für die Zwischenrunde der Europa League qualifiziert.

Die weiteren Partien: Real Madrid – Manchester City, Atalanta Bergamo – FC Valencia, Atletico Madrid – FC Liverpool, Olympique Lyon – Juventus Turin und SSC Neapel – FC Barcelona.

Die Hinspiele finden am 18. und 19. sowie am 25. und 26. Februar 2020 statt, die Rückspiele werden am 10. und 11. sowie am 17.und 18. März 2020 ausgetragen. Das Finale ist für den 30. Mai 2020 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul angesetzt. (dts)