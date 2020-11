Champions League: Leipzig unterliegt Paris – BVB schlägt Brügge

Am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat RB Leipzig auswärts gegen Paris Saint Germain mit 0:1 verloren und Borussia Dortmund zuhause gegen Club Brügge mit 3:0 gewonnen. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann startete denkbar schlecht in die Begegnung, als Sabitzer im eigenen Strafraum Di Maria zu Fall brachte und Neymar in der elften Minute per Elfmeter zur Pariser Führung traf. Die Sachsen reagierten darauf mit wütenden Angriffen: Sabitzers Fernschuss in der zwölften Minute ging abgefälscht haarscharf links vorbei und die Ecke danach köpfte Upamecano fast zum Ausgleich, Navas war jedoch zur Stelle.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fand Olmo in der Mitte Forsberg, der Schwede setzte die Kugel aber volley aus elf Metern über die Latte. Nach der Pause ließen beide Teams spielerische Genauigkeit vermissen, es häuften sich die Nickligkeiten. Gerade Neymar blieb mehrmals nach leichten Kontakten lange auf dem Rasen liegen und sorgte für Unmut bei den Gästen. Am Ende fanden die Deutschen kein Mittel gegen den Abwehrverbund der Franzosen und stehen nun punktgleich mit Paris hinter PSG auf Tabellenrang drei der Gruppe H. Dortmund erwischte parallel gegen Brügge einen überlegenen Start, die Führung erzielte der BVB aber erst in der 18. Minute, als Guerreiro halblinks am Strafraum Haaland anspielte und der Norweger ins kurze Eck vollstreckte. Kurz vor der Halbzeit setzte Sancho in der 45. Minute einen Freistoß aus 20 Metern perfekt in den linken Knick – Traumtor. Nach dem Seitenwechsel ließen die Schwarz-Gelben etwas nach, bauten die Führung aber dennoch aus, als Vormer in der 60. Minute im eigenen Strafraum unglücklich zu Haaland passte und der 20-Jährige aus kurzer Distanz links einschoss. In der Folge hatte der Bundesligist weitere Chancen, nutzte diese aber nicht, die Belgier wurden an diesem Abend aber auch nicht mehr gefährlich. So blieb es beim verdienten Erfolg für Borussia Dortmund, die damit Tabellenführer der Gruppe F bleiben, fünf Punkte vor Brügge auf Rang drei. (dts)