„Wir freuen uns total, gegen Barcelona zu spielen. Ich habe 1991 dort hospitiert. Das hat mich inspiriert“, sagte ein sonst eher zurückhaltender Dortmund Trainer. Lucien Favre ist bekant dafür, ein Mann weniger Worte zu sein. Vor dem Duell mit dem FC Barcelona ist der Schweizer jedoch medial aktiv – wie die ganze Dortmunder Mannschaft. Er gibt viele Interviews und zeigt damit, dass Borussia Dortmund sich auf die Partie gegen die Katalanen gut vorbereitet hat und sich vor allem darauf freut.

Sportdirektor Michael Zorc bestätigt dies: „Das wird ein Fußballfest. Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften der Welt.“ Gegen Teams aus der spanischen Primera Division hatte Dortmund bereits Erfahrungen in der Champions League gesammelt. Erinnerungen an die spannenden Partien gegen Real Madrid werden wach.

Champions League Auftakt in Dortmund

Die große Frage vor dem Champions League Duell behandelt die Teilnahme von Superstar Lionel Messi. Der Argentinier laborierte seit August an einer Wadenverletzung, konnte jedoch am Wochenende mit der Mannschaft wieder mittrainieren. Kommt ein Einsatz in der Champions League gegen Dortmund zu früh? Experten sehen Messi in der Startelf als eher unwahrscheinlich an, trotzdem ist der Stürmer mit nach Dortmund gereist.

Unterm Strich merkt man in Dortmund eine positive Anspannung vor dem Champions League Auftakt. Die Borussia ist für den Schlager gerüstet und hat mit Paco Alcacer einen Spanier in den eigenen Reihen, der bereits von 2016 bis 2018 für „Barca“ kickte. Damals wurde er von Trainer Ernesto Valverde aber nur auf die Bank gesetzt. Alcacer will seinem ehemaligen Coach nun im Dortmund Dress zeigen, dass dies nicht gerechtfertigt war.

Das Champions League Duell zwischen Borussia Dortmund und FC Barcelona beginnt um 21 Uhr. Bei Epoch Times können Sie das bestimmt spannende Spiel wieder im Liveticker mitverfolgen. (cs)