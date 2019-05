David Wagner wird zur neuen Saison Cheftrainer beim FC Schalke 04

David Wagner wird zur Saison 2019/20 neuer Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Wagner habe bei den Königsblauen einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben werde damit im Sommer Nachfolger des derzeitigen Interimstrainers Huub Stevens, teilte der FC Schalke 04 am Donnerstag mit. „Wir freuen uns, mit David Wagner einen Trainer für uns gewonnen zu haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt: Einen, der Fußball so gestaltet, dass die Mannschaft das Heft des Handelns selbst in die Hand nimmt, laufintensiv, mit möglichst viel Tempo. Aber auch einer, der mit seiner Persönlichkeit ein Team formen und Spieler individuell verbessern kann“, sagte Jochen Schneider, Sportvorstand des FC Schalke 04. Mit welchem Trainerteam er seine Aufgabe angehen werde, lege Wagner in den kommenden Wochen fest, hieß es weiter.

Wagner hatte bis Januar dieses Jahres Huddersfield Town in der englischen Premier League trainiert. (dts)