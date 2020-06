Eil +++ Bayern München zum achten Mal in Folge Deutscher Fußball-Meister

Fußball-Bundesligist FC Bayern München ist zum achten Mal in Folge Deutscher Fußball-Meister. Durch den 1:0-Auswärtssieg am 32. Spieltag gegen Werder Bremen hat der Rekordmeister zehn Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Dortmunder und kann rechnerisch nicht mehr eingeholt werden. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

(dts)