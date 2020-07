Eil +++ Eintracht Braunschweig steigt in die 2. Bundesliga auf

Am 37. Spieltag der 3. Liga hat Eintracht Braunschweig den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga klargemacht. Mit dem 3:2-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim kann Braunschweig rechnerisch nicht mehr von einem der Aufstiegsränge verdrängt werden. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

(dts)