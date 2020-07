Eil +++ Würzburg steigt in 2. Bundesliga auf – Ingolstadt spielt Relegation

Am 38. Spieltag der 3. Liga haben die Würzburger Kickers durch ein 2:2-Unentschieden zuhause gegen den Halleschen FC den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Der FC Ingolstadt spielt durch einen 2:0-Auswärtssieg gegen 1860 in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg um einen Platz in der nächsthöheren Spielklasse. Drittligameister Bayern München II ist nicht aufstiegsberechtigt.

