EL-Auslosung: Frankfurt trifft auf Salzburg – Wolfsburg gegen Malmö

Eintracht Frankfurt spielt im Sechzehntelfinale der Europa League gegen RB Salzburg. Das ergab die Auslosung der UEFA am Montagmittag in Nyon. Bayer Leverkusen trifft auf den FC Porto, der VfL Wolfsburg auf Malmö FF. Borussia Mönchengladbach war bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.

Leverkusen hatte hatte sich unterdessen über die Champions League für die Zwischenrunde der Europa League qualifiziert. Die weiteren Partien: Wolverhampton Wanderers – Espanyol Barcelona, Sporting Lissabon – Istanbul Basaksehir FK, FC Getafe – Ajax Amsterdam, FC Kopenhagen – Celtic Glasgow, APOEL Nikosia – FC Basel, CFR Cluj – FC Sevilla, Olympiakos Piräus – FC Arsenal, AZ Alkmaar – Linzer ASK, Club Brügge – Manchester United, Ludogorez Rasgrad – Inter Mailand, Schachtar Donezk – Benfica Lissabon, AS Rom – KAA Gent und Glasgow Rangers – Sporting Braga. Die Hinspiele finden am 20. Februar 2020 statt, die Rückspiele werden eine Woche später ausgetragen. Das Finale wird am 27. Mai 2020 in der Arena Gdansk im polnischen Danzig ausgetragen. (dts)