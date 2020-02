Europa League: Leverkusen und Wolfsburg im Achtelfinale

In der Europa League stehen Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg im Achtelfinale. Beide Mannschaften hatten ihre jeweiligen Hinspiele im Sechzehntelfinale bereits 2:1 gewonnen und siegten am Abend dann auch auswärts. Leverkusen triumphierte in Porto mit 3:1, Wolfsburg gewann bei Malmö FF mit 3:0.

Die ebenfalls für Donnerstagabend geplante Europa-League-Partie zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt war wegen einer Orkanwarnung abgesagt worden. Das Hinspiel in Frankfurt hatten die Hessen 4:1 gewonnen. Die Hinspiele des Achtelfinals werden am 12. März, die Rückspiele eine Woche später, am 19. März 2020, ausgetragen. (dts)